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АПЛ 2026/2027
Челси - Уиган Атлетик
Челси - Уиган Атлетик: обзор матча 28 февраля 2009
Челси
28.02.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
25'
Д. Терри
90+1'
Ф. Лэмпард
82'
О. Капо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Уиган Атлетик
ГОЛ! 2:1!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
М. Баллак
+1
Замена
А. Сибьерски
️️️️
А. Заки
Замена
Р. Куарежма
️️️️
М. Мансьенн
ГОЛ! 1:1!
О. Капо
Желтая карточка
М. Мансьенн
Замена
Ж. Беллетти
️️️️
С. Калу
Замена
У. Родальега
️️️️
Л. Каттермол
Желтая карточка
Л. Каттермол
ГОЛ! 1:0!
Д. Терри
Желтая карточка
Ч. Н'Зогбиа
Желтая карточка
Д. Терри
19'
Желтая карточка
Алекс
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
13
Михаэль Баллак
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
25
Марио Мелхиот
ПЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
17
Майкл Браун
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
20
Оливье Капо
ЦФ
9
Амр Заки
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Челси
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Уиган Атлетик
6
Антуан Сибьерски
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
4-3-3
1
Чех
3
Коул
33
Алекс
26
Терри
28
Мансьенн
8
Лэмпард
12
Оби Микел
13
Баллак
8
Калу
39
Анелька
11
Дрогба
3-2-3-2
43
Киркленд
3
Фигероа
19
Брамбл
20
Шарнер
25
Мелхиот
17
Бойс
6
Каттермол
17
Браун
28
Н'Зогбиа
9
Заки
20
Капо
8
Калу
0
Беллетти
0
Беллетти
8
Калу
28
Мансьенн
7
Куарежма
7
Куарежма
28
Мансьенн
9
Заки
6
Сибьерски
6
Сибьерски
9
Заки
6
Каттермол
23
Родальега
23
Родальега
6
Каттермол
Остались в запасе
Челси
Уиган Атлетик
Главный тренер
Гус Хиддинк
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Гус Хиддинк
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Челси - Уиган Атлетик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Посещаемость:
40714 из 41837 зрителей (97%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:10 (в записи)
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