Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Сток Сити
Саутгемптон - Сток Сити: обзор матча 21 мая 2017
Саутгемптон
21.05.2017, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
0 : 1
Завершен
Сток Сити
60'
П. Крауч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Сток Сити
90'
Желтая карточка
Д. Шакири
Желтая карточка
Д. Стивенс
90'
90'
Замена
М. Муниеса
️️️️
Д. Шакири
Замена
Ж. Пье
️️️️
Д. Уорд-Проус
86'
Желтая карточка
С. Буфал
70'
70'
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
М. Диуф
67'
Желтая карточка
Р. Собхи
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Ч. Остин
65'
Замена
С. Буфал
️️️️
Д. Тадич
65'
63'
Желтая карточка
Г. Уилэн
60'
ГОЛ! 0:1!
П. Крауч
53'
Желтая карточка
Д. Аллен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЛП
10
Душан Тадич
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
10
Стивен Дэвис
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Саутгемптон
28
Стюарт Тэйлор
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
4-4-1-1
17
Форстер
5
Бертранд
4
Йошида
5
Стивенс
21
Соареш
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
27
Редмонд
10
Дэвис
10
Тадич
32
Остин
4-4-1-1
1
Батлэнд
5
Кэмерон
4
Мартинс-Инди
17
Шоукросс
33
Питерс
92
Диуф
7
Аллен
10
Собхи
12
Уилэн
10
Шакири
15
Крауч
30
Уорд-Проус
26
Пье
26
Пье
30
Уорд-Проус
10
Тадич
17
Буфал
17
Буфал
10
Тадич
32
Остин
11
Габбиадини
11
Габбиадини
32
Остин
10
Шакири
5
Муниеса
5
Муниеса
10
Шакири
92
Диуф
19
Уолтерс
19
Уолтерс
92
Диуф
Остались в запасе
Саутгемптон
Сток Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
13
Ли Грант
ВР
8
Глен Джонсон
ПЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
8
Глен Джонсон
ПЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Саутгемптон - Сток Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Сент-Мэри
Новости команд
Все
Саутгемптон
Сток Сити
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+