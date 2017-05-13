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Мидлсбро - Саутгемптон
Мидлсбро - Саутгемптон: обзор матча 13 мая 2017
Мидлсбро
13.05.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 2
Завершен
Саутгемптон
72'
П. Бэмфорд
42'
Д. Родригес
57'
Н. Редмонд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Саутгемптон
Желтая карточка
М. де Рон
90'
87'
Замена
Ч. Остин
️️️️
Ш. Лонг
Желтая карточка
Б. Гибсон
86'
74'
Замена
С. Дэвис
️️️️
П. Хейбьерг
ГОЛ! 1:2!
П. Бэмфорд
72'
Желтая карточка
А. Клэйтон
66'
Замена
В. Фишер
️️️️
С. Даунинг
60'
Замена
Г. Лидбиттер
️️️️
А. Форшоу
60'
57'
ГОЛ! 0:2!
Н. Редмонд
45'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
С. Буфал
42'
ГОЛ! 0:1!
Д. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Брэд Гьюзан
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
28
Адам Форшоу
ЛП
15
Мартен де Рон
ОП
7
Адам Клэйтон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЛФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
РФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЛП
17
Софьян Буфал
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
8
Йорди Класи
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
7
Шейн Лонг
РФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Виктор Фишер
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Саутгемптон
1
Муез Хассен
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
4-1-2-3
1
Гьюзан
23
Гибсон
12
Чамберс
32
Фрэнд
2
Фабио
15
де Рон
28
Форшоу
7
Клэйтон
19
Даунинг
21
Негредо
45
Бэмфорд
4-3-1-2
17
Форстер
26
Пье
4
Касерес
4
Йошида
5
Бертранд
8
Класи
21
Ромеу
23
Хейбьерг
17
Буфал
7
Лонг
16
Родригес
28
Форшоу
7
Лидбиттер
7
Лидбиттер
28
Форшоу
19
Даунинг
7
Фишер
7
Фишер
19
Даунинг
17
Буфал
27
Редмонд
27
Редмонд
17
Буфал
23
Хейбьерг
10
Дэвис
10
Дэвис
23
Хейбьерг
7
Лонг
32
Остин
32
Остин
7
Лонг
Остались в запасе
Мидлсбро
Саутгемптон
1
Димитриос Константопулос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
24
Адама Траоре
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
1
Муез Хассен
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
24
Адама Траоре
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Остались в запасе
1
Муез Хассен
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Мидлсбро - Саутгемптон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
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