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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Саутгемптон
Вест Бромвич - Саутгемптон: обзор матча 08 апреля 2017
Вест Бромвич
08.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Саутгемптон
25'
Й. Класи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Саутгемптон
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Форстер
85'
Замена
Х. Рид
️️️️
Й. Класи
76'
Желтая карточка
С. Соареш
71'
Замена
С. МакКуин
️️️️
Д. Уорд-Проус
71'
Замена
Д. Симс
️️️️
Н. Редмонд
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Д. Флетчер
66'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
М. Филлипс
63'
Замена
К. Брант
️️️️
Г. Маколи
53'
Желтая карточка
М. Филлипс
49'
Желтая карточка
Д. Эванс
37'
25'
ГОЛ! 0:1!
Й. Класи
Пас отдал
Д. Тадич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
7
Джеймс Моррисон
АП
8
Джейк Ливермор
ПП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
8
Йорди Класи
ПП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Саутгемптон
1
Муез Хассен
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
4-4-1-1
12
Фостер
15
Доусон
36
Маколи
35
Эванс
12
Ньом
8
Ливермор
24
Флетчер
89
Шадли
25
Филлипс
7
Моррисон
23
Рондон
4-4-1-1
17
Форстер
21
Соареш
4
Йошида
5
Стивенс
5
Бертранд
8
Класи
30
Уорд-Проус
27
Редмонд
23
Хейбьерг
10
Тадич
7
Лонг
25
Филлипс
16
МакКлин
16
МакКлин
25
Филлипс
36
Маколи
11
Брант
11
Брант
36
Маколи
24
Флетчер
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
24
Флетчер
27
Редмонд
11
Симс
11
Симс
27
Редмонд
30
Уорд-Проус
45
МакКуин
45
МакКуин
30
Уорд-Проус
8
Класи
6
Рид
6
Рид
8
Класи
Остались в запасе
Вест Бромвич
Саутгемптон
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Муез Хассен
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Муез Хассен
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Вест Бромвич - Саутгемптон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Хоуторнс
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