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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Борнмут
Вест Бромвич - Борнмут: обзор матча 25 февраля 2017
Вест Бромвич
25.02.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Борнмут
10'
К. Доусон
22'
Г. Маколи
5'
Д. Кинг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Борнмут
Замена
С. Филд
️️️️
Н. Шадли
88'
79'
Замена
Л. Муссе
️️️️
М. Пью
Замена
К. Якоб
️️️️
Д. Моррисон
73'
Желтая карточка
Д. МакКлин
69'
66'
Замена
Б. Афобе
️️️️
Г. Артер
66'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Д. Уилшир
Замена
Д. МакКлин
️️️️
К. Доусон
54'
Желтая карточка
А. Ньом
49'
ГОЛ! 2:1!
Г. Маколи
22'
ГОЛ! 1:1!
К. Доусон
Пас отдал
Н. Шадли
10'
5'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Кинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Крис Брант
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
10
Джек Уилшир
АП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Борнмут
21
Райн Оллсоп
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
4-1-4-1
12
Фостер
15
Доусон
36
Маколи
35
Эванс
12
Ньом
8
Ливермор
89
Шадли
24
Флетчер
7
Моррисон
11
Брант
23
Рондон
4-3-2-1
1
Боруц
27
Кук
21
Дэниелс
15
Смит
5
Мингс
16
Сурман
8
Пью
31
Артер
10
Уилшир
10
Фрейзер
7
Кинг
15
Доусон
16
МакКлин
16
МакКлин
15
Доусон
89
Шадли
26
Филд
26
Филд
89
Шадли
7
Моррисон
22
Якоб
22
Якоб
7
Моррисон
10
Уилшир
32
Гослинг
32
Гослинг
10
Уилшир
31
Артер
23
Афобе
23
Афобе
31
Артер
8
Пью
11
Муссе
11
Муссе
8
Пью
Остались в запасе
Вест Бромвич
Борнмут
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
19
Джуниор Станислас
ЛВ
21
Райн Оллсоп
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
10
Макс Градель
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Остались в запасе
19
Джуниор Станислас
ЛВ
21
Райн Оллсоп
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
10
Макс Градель
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Вест Бромвич - Борнмут
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Хоуторнс
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