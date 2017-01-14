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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Вест Бромвич
Тоттенхэм - Вест Бромвич: обзор матча 14 января 2017
Тоттенхэм
14.01.2017, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
4 : 0
Завершен
Вест Бромвич
12'
Г. Кейн
26'
Г. Маколи (АГ)
77'
Г. Кейн
82'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Вест Бромвич
90'
Замена
С. Филд
️️️️
М. Филлипс
Замена
Х. Сон
️️️️
Г. Кейн
90'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
М. Дембеле
83'
ГОЛ! 4:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Д. Алли
82'
ГОЛ! 3:0!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Уокер
77'
70'
Желтая карточка
Г. Маколи
64'
Желтая карточка
Й. Ольссон
Замена
Б. Дэвис
️️️️
Я. Вертонген
64'
62'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Н. Шадли
54'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
К. Брант
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Г. Маколи
26'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Эриксен
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Джеймс Моррисон
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
24
Даррен Флетчер
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Льорис
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
15
Дайер
3
Роуз
2
Уокер
2
Ваньяма
8
Дембеле
8
Алли
24
Эриксен
9
Кейн
3-5-1-1
12
Фостер
36
Маколи
15
Доусон
13
Ольссон
24
Флетчер
22
Якоб
89
Шадли
11
Брант
25
Филлипс
7
Моррисон
23
Рондон
14
Вертонген
4
Дэвис
4
Дэвис
14
Вертонген
8
Дембеле
4
Уинкс
4
Уинкс
8
Дембеле
9
Кейн
7
Сон
7
Сон
9
Кейн
11
Брант
16
МакКлин
16
МакКлин
11
Брант
25
Филлипс
26
Филд
26
Филд
25
Филлипс
89
Шадли
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
89
Шадли
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вест Бромвич
13
Михел Ворм
ВР
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Тоттенхэм - Вест Бромвич
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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