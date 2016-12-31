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Саутгемптон - Вест Бромвич
Саутгемптон - Вест Бромвич: обзор матча 31 декабря 2016
Саутгемптон
31.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Вест Бромвич
41'
Ш. Лонг
43'
М. Филлипс
50'
Х. Робсон-Кану
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Вест Бромвич
Вторая желтая
В. ван Дейк
89'
Желтая карточка
С. Буфал
77'
75'
Желтая карточка
К. Доусон
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
К. Мартина
75'
Замена
Д. Симс
️️️️
Д. Тадич
74'
72'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Х. Робсон-Кану
53'
Замена
Д. Моррисон
️️️️
Н. Шадли
Замена
Д. Родригес
️️️️
П. Хейбьерг
52'
50'
Желтая карточка
Х. Робсон-Кану
50'
ГОЛ! 1:2!
Х. Робсон-Кану
Пас отдал
М. Филлипс
45'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
А. Ньом
43'
ГОЛ! 1:1!
М. Филлипс
Пас отдал
Х. Робсон-Кану
ГОЛ! 1:0!
Ш. Лонг
Пас отдал
Д. Тадич
41'
36'
Желтая карточка
А. Ньом
Желтая карточка
В. ван Дейк
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ПП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
89
Насер Шадли
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
22
Клаудио Якоб
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Саутгемптон
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
4-3-2-1
17
Форстер
45
МакКуин
4
Йошида
4
ван Дейк
15
Мартина
10
Дэвис
21
Ромеу
23
Хейбьерг
10
Тадич
17
Буфал
7
Лонг
4-4-1-1
12
Фостер
12
Ньом
36
Маколи
35
Эванс
15
Доусон
22
Якоб
24
Флетчер
11
Брант
25
Филлипс
89
Шадли
4
Робсон-Кану
10
Тадич
11
Симс
11
Симс
10
Тадич
15
Мартина
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
15
Мартина
23
Хейбьерг
16
Родригес
16
Родригес
23
Хейбьерг
12
Ньом
16
МакКлин
16
МакКлин
12
Ньом
89
Шадли
7
Моррисон
7
Моррисон
89
Шадли
4
Робсон-Кану
23
Рондон
23
Рондон
4
Робсон-Кану
Остались в запасе
Саутгемптон
Вест Бромвич
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Саутгемптон - Вест Бромвич
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Сент-Мэри
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