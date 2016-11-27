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Судьи
Главный судья:
Майкл Оливер (Нортумберланд)
Материалы

Челси - Тоттенхэм

26.11.2016, Суббота, 20:30 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Трансляция: Матч ТВ Англия. Премьер-лига, 13 тур Челси - Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
36 тур
2 мая, понедельник 22:00 Челси 2:2 Тоттенхэм
14 тур
29 ноября, воскресенье 15:00 Тоттенхэм 0:0 Челси
Англия. Кубок Лиги (2014/2015)
Финал
1 марта, воскресенье 19:00 Челси 2:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
20 тур
1 января, четверг 20:30 Тоттенхэм 5:3 Челси
14 тур
3 декабря, среда 22:45 Челси 3:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
29 тур
8 марта, суббота 21:30 Челси 4:0 Тоттенхэм
6 тур
28 сентября, суббота 15:45 Тоттенхэм 1:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
33 тур
8 мая, среда 22:45 Челси 2:2 Тоттенхэм
8 тур
20 октября, суббота 15:45 Тоттенхэм 2:4 Челси
Англия. Кубок (2011/2012)
1/2 финала
15 апреля, воскресенье 21:00 Тоттенхэм 1:5 Челси
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
30 тур
24 марта, суббота 16:45 Челси 0:0 Тоттенхэм
17 тур
22 декабря, четверг 23:59 Тоттенхэм 1:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
35 тур
30 апреля, суббота 20:30 Челси 2:1 Тоттенхэм
17 тур
12 декабря, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 1:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
35 тур
17 апреля, суббота 20:30 Тоттенхэм 2:1 Челси
6 тур
20 сентября, воскресенье 19:00 Челси 3:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
30 тур
21 марта, суббота 18:30 Тоттенхэм 1:0 Челси
3 тур
31 августа, воскресенье 16:30 Челси 1:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
27 тур
19 марта, среда 23:00 Тоттенхэм 4:4 Челси
22 тур
12 января, суббота 18:00 Челси 2:0 Тоттенхэм
Кубок Английской Лиги (2007/2008)
Финал,
24 февраля, воскресенье 18:00 Челси 1:2 Тоттенхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 30 3 5 85:33 +52 93
2. Тоттенхэм 38 26 8 4 86:26 +60 86
3. Манчестер Сити 38 23 9 6 80:39 +41 78
4. Ливерпуль 38 22 10 6 78:42 +36 76
5. Арсенал 38 23 6 9 77:44 +33 75
6. Манчестер Юн 38 18 15 5 54:29 +25 69
7. Эвертон 38 17 10 11 62:44 +18 61
8. Саутгемптон 38 12 10 16 41:48 -7 46
9. Борнмут 38 12 10 16 55:67 -12 46
10. Вест Бромвич 38 12 9 17 43:51 -8 45
11. Вест Хэм 38 12 9 17 47:64 -17 45
12. Лестер 38 12 8 18 48:63 -15 44
13. Сток Сити 38 11 11 16 41:56 -15 44
14. Кристал Пэлас 38 12 5 21 50:63 -13 41
15. Суонси 38 12 5 21 45:70 -25 41
16. Бернли 38 11 7 20 39:55 -16 40
17. Уотфорд 38 11 7 20 40:68 -28 40
18. Халл Сити 38 9 7 22 37:80 -43 34
19. Мидлсбро 38 5 13 20 27:53 -26 28
20. Сандерленд 38 6 6 26 29:69 -40 24
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 27 ноября 2016, 12:00

    Игра была хорошая - обе команды здорово играли! Но Челси выжал победу!

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    Рейтинг: +100

    PopCorn963 26 ноября 2016, 22:24

    Челси вин!

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    Рейтинг: +124

    1cent 26 ноября 2016, 21:53

    все бля ухожу на соккер там хоть коменты есть! задолбали

    -1
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