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Саутгемптон - Ливерпуль
Саутгемптон - Ливерпуль: обзор матча 19 ноября 2016
Саутгемптон
19.11.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Ливерпуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Ливерпуль
90'
+1
Замена
Д. Ориги
️️️️
С. Мане
78'
Желтая карточка
Ф. Коутиньо
78'
Замена
Д. Старридж
️️️️
Э. Джан
Замена
Х. Рид
️️️️
П. Хейбьерг
78'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Ч. Остин
75'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
С. Буфал
66'
Желтая карточка
С. Соареш
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
27
Натан Редмонд
РФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ПП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Саутгемптон
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
6
Лукас Лейва
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-3-1-2
17
Форстер
5
Бертранд
4
ван Дейк
6
Фонте
21
Соареш
21
Ромеу
10
Дэвис
23
Хейбьерг
17
Буфал
32
Остин
27
Редмонд
3-1-3-2-1
1
Кариус
17
Клайн
32
Матип
6
Ловрен
23
Джан
23
Вейналдум
20
Милнер
14
Хендерсон
11
Коутиньо
10
Мане
9
Фирмино
23
Хейбьерг
6
Рид
6
Рид
23
Хейбьерг
32
Остин
16
Родригес
16
Родригес
32
Остин
17
Буфал
7
Лонг
7
Лонг
17
Буфал
10
Мане
27
Ориги
27
Ориги
10
Мане
23
Джан
15
Старридж
15
Старридж
23
Джан
Остались в запасе
Саутгемптон
Ливерпуль
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
6
Лукас Лейва
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
6
Лукас Лейва
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Саутгемптон - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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