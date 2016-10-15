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Судьи
Главный судья:
Андре Марринер (Бирмингем)
Материалы

Челси - Лестер

15.10.2016, Суббота, 14:30 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Матч ТВ Англия. Премьер-лига, 8 тур Челси - Лестер
Обзор матча
Англия. Кубок Лиги (2016/2017)
1/16 финала
20 сентября, вторник 21:45 Лестер 2:4 Челси
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
38 тур
15 мая, воскресенье 17:00 Челси 1:1 Лестер
16 тур
14 декабря, понедельник 23:00 Лестер 2:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
27 тур
29 апреля, среда 21:45 Лестер 1:3 Челси
2 тур
23 августа, суббота 18:00 Челси 2:0 Лестер
Англия. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
18 марта, воскресенье 18:05 Челси 5:2 Лестер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 30 3 5 85:33 +52 93
2. Тоттенхэм 38 26 8 4 86:26 +60 86
3. Манчестер Сити 38 23 9 6 80:39 +41 78
4. Ливерпуль 38 22 10 6 78:42 +36 76
5. Арсенал 38 23 6 9 77:44 +33 75
6. Манчестер Юн 38 18 15 5 54:29 +25 69
7. Эвертон 38 17 10 11 62:44 +18 61
8. Саутгемптон 38 12 10 16 41:48 -7 46
9. Борнмут 38 12 10 16 55:67 -12 46
10. Вест Бромвич 38 12 9 17 43:51 -8 45
11. Вест Хэм 38 12 9 17 47:64 -17 45
12. Лестер 38 12 8 18 48:63 -15 44
13. Сток Сити 38 11 11 16 41:56 -15 44
14. Кристал Пэлас 38 12 5 21 50:63 -13 41
15. Суонси 38 12 5 21 45:70 -25 41
16. Бернли 38 11 7 20 39:55 -16 40
17. Уотфорд 38 11 7 20 40:68 -28 40
18. Халл Сити 38 9 7 22 37:80 -43 34
19. Мидлсбро 38 5 13 20 27:53 -26 28
20. Сандерленд 38 6 6 26 29:69 -40 24
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    Рейтинг: +84

    Wiskey 15 октября 2016, 15:56

    Нда, грызут ногти и Марез и Варди что поиграли в патриотов Лестера ( Канте потирает ладошки)))

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    Рейтинг: +313

    de bruyne 15 октября 2016, 15:41

    Любит челси Лестер последние матчи

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