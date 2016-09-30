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Судьи
Главный судья:
Джонатан Мосс (Вест-Йоркшир)
Материалы

Эвертон - Кристал Пэлас

30.09.2016, Пятница, 22:00 мск Ливерпуль, стадион Гудисон Парк Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Англия. Премьер-лига, 7 тур Эвертон - Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
35 тур
13 апреля, среда 22:00 Кристал Пэлас 0:0 Эвертон
15 тур
7 декабря, понедельник 23:00 Эвертон 1:1 Кристал Пэлас
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
23 тур
31 января, суббота 18:00 Кристал Пэлас 0:1 Эвертон
5 тур
21 сентября, воскресенье 19:00 Эвертон 2:3 Кристал Пэлас
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
16 апреля, среда 22:45 Эвертон 2:3 Кристал Пэлас
11 тур
9 ноября, суббота 19:00 Кристал Пэлас 0:0 Эвертон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 30 3 5 85:33 +52 93
2. Тоттенхэм 38 26 8 4 86:26 +60 86
3. Манчестер Сити 38 23 9 6 80:39 +41 78
4. Ливерпуль 38 22 10 6 78:42 +36 76
5. Арсенал 38 23 6 9 77:44 +33 75
6. Манчестер Юн 38 18 15 5 54:29 +25 69
7. Эвертон 38 17 10 11 62:44 +18 61
8. Саутгемптон 38 12 10 16 41:48 -7 46
9. Борнмут 38 12 10 16 55:67 -12 46
10. Вест Бромвич 38 12 9 17 43:51 -8 45
11. Вест Хэм 38 12 9 17 47:64 -17 45
12. Лестер 38 12 8 18 48:63 -15 44
13. Сток Сити 38 11 11 16 41:56 -15 44
14. Кристал Пэлас 38 12 5 21 50:63 -13 41
15. Суонси 38 12 5 21 45:70 -25 41
16. Бернли 38 11 7 20 39:55 -16 40
17. Уотфорд 38 11 7 20 40:68 -28 40
18. Халл Сити 38 9 7 22 37:80 -43 34
19. Мидлсбро 38 5 13 20 27:53 -26 28
20. Сандерленд 38 6 6 26 29:69 -40 24
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    Рейтинг: +45

    ск122 1 октября 2016, 13:57

    Эвертон слажал

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 1 октября 2016, 01:37

    Ставил на победу Эвертона! - промахнулся!

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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 30 сентября 2016, 18:33

    Обе забьют!

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