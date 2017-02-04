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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Ницца
Монако - Ницца: обзор матча 04 февраля 2017
Монако
04.02.2017, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 23 тур
3 : 0
Завершен
Ницца
47'
В. Жермен
60'
Р. Фалькао
81'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Ницца
Замена
К. Мбаппе
️️️️
Р. Фалькао
90'
Замена
Н. Дирар
️️️️
Б. Силва
88'
ГОЛ! 3:0!
Р. Фалькао
81'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
В. Жермен
77'
64'
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
М. Сарр
ГОЛ! 2:0!
Р. Фалькао
60'
Желтая карточка
Жемерсон
57'
ГОЛ! 1:0!
В. Жермен
47'
13'
Желтая карточка
Ж. Мишель Сери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Фабиньо
ОП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
14
Алассан Плеа
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
4-2-2-2
1
Субашич
23
Менди
15
Глик
21
Жемерсон
19
Сидибе
8
Бакайоко
6
Фабиньо
20
Силва
18
Лемар
9
Фалькао
98
Жермен
3-2-3-2
30
Кардиналь
4
Данте
5
Сарр
44
Байссе
2
Суке
29
Дальберт
9
Эйссерик
14
Сери
25
Сиприен
45
Балотелли
14
Плеа
20
Силва
8
Дирар
8
Дирар
20
Силва
98
Жермен
8
Моутинью
8
Моутинью
98
Жермен
9
Фалькао
10
Мбаппе
10
Мбаппе
9
Фалькао
5
Сарр
20
Бельханда
20
Бельханда
5
Сарр
Остались в запасе
Монако
Ницца
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
44
Вальтер Бенитес
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Монако - Ницца
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2, Матч ТВ
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