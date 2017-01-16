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Судьи
Главный судья:
Клеман Турпен (Улинс)
Материалы

Марсель - Монако

15.01.2017, Воскресенье, 23:00 мск Марсель, стадион Велодром Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Франция. Лига 1, 20 тур Марсель - Монако
Обзор матча
Франция. Лига 1 (2016/2017)
14 тур
26 ноября, суббота 19:10 Монако 4:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2015/2016)
34 тур
17 апреля, воскресенье 22:00 Монако 2:1 Марсель
15 тур
29 ноября, воскресенье 23:00 Марсель 3:3 Монако
Франция. Лига 1 (2014/2015)
36 тур
10 мая, воскресенье 22:00 Марсель 2:1 Монако
18 тур
14 декабря, воскресенье 23:00 Монако 1:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2013/2014)
22 тур
26 января, воскресенье 23:59 Монако 2:0 Марсель
4 тур
1 сентября, воскресенье 23:00 Марсель 1:2 Монако
Франция. Лига 1 (2010/2011)
21 тур
30 января, воскресенье 23:00 Монако 0:0 Марсель
5 тур
12 сентября, воскресенье 23:00 Марсель 2:2 Монако
Франция. Кубок лиги (2010/2011)
1/4 финала
10 ноября, среда 22:45 Марсель 2:1 Монако
Франция. Лига 1 (2009/2010)
24 тур
13 февраля, суббота 21:00 Монако 1:2 Марсель
8 тур
4 октября, воскресенье 23:00 Марсель 1:2 Монако
Франция. Лига 1 (2008/2009)
24 тур
15 февраля, воскресенье 23:00 Монако 0:1 Марсель
6 тур
21 сентября, воскресенье 23:00 Марсель 0:0 Монако
Франция. Лига 1 (2007/2008)
35 тур
27 апреля, воскресенье 22:55 Монако 2:3 Марсель
17 тур
8 декабря, суббота 19:10 Марсель 2:0 Монако
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Монако 38 30 5 3 107:31 +76 95
2. ПСЖ 38 27 6 5 83:27 +56 87
3. Ницца 38 22 12 4 63:36 +27 78
4. Лион 37 20 4 13 77:48 +29 64
5. Марсель 38 17 11 10 57:41 +16 62
6. Бордо 38 15 14 9 53:43 +10 59
7. Нант 38 14 9 15 40:54 -14 51
8. Сент-Этьен 38 12 14 12 41:42 -1 50
9. Ренн 38 12 14 12 36:42 -6 50
10. Генгам 38 14 8 16 46:53 -7 50
11. Лилль 38 13 7 18 40:47 -7 46
12. Анжер 38 13 7 18 40:49 -9 46
13. Тулуза 38 10 14 14 37:41 -4 44
14. Метц 38 11 10 17 39:72 -33 43
15. Монпелье 38 10 9 19 48:66 -18 39
16. Дижон 38 8 13 17 46:58 -12 37
17. Кан 38 10 7 21 36:65 -29 37
18. Лорьян 38 10 6 22 44:70 -26 36
19. Нанси 38 9 8 21 29:52 -23 35
20. Бастия 37 8 10 19 29:54 -25 34
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    Рейтинг: +390

    fantom23 17 января 2017, 01:08

    Влетела ставка!!!!

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    Рейтинг: +184

    Sergei26 16 января 2017, 20:12

    Молодцы

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