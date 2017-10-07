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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Болгария - Франция
Болгария - Франция: обзор матча 07 октября 2017
Болгария
07.10.2017, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
0 : 1
Завершен
Франция
3'
Б. Матюиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болгария - Франция
90'
+1
Желтая карточка
О. Жиру
Желтая карточка
Г. Костадинов
67'
Желтая карточка
Б. Краев
62'
Желтая карточка
П. Занев
51'
Желтая карточка
С. Славчев
9'
3'
ГОЛ! 0:1!
Б. Матюиди
Пас отдал
А. Гризманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
23
Пламен Илиев
ВР
15
Василь Божиков
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ЦЗ
3
Петар Занев
ЦЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
0
Симеон Славчев
ЦП
9
Ивелин Попов
ЦП
7
Георгий Костадинов
ЦП
10
Спас Делев
ЦФ
9
Андрей Галабинов
ЦФ
Главный тренер
Александар Димитров
Франция
1
Уго Льорис
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
14
Блейз Матюиди
ЦП
12
Корентен Толиссо
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
0
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Болгария
12
Божидар Митрев
ВР
4
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
16
Кристиян Малинов
ЦП
10
Божидар Краев
ЦП
22
Александр Цветков
ЦП
6
Мартин Райнов
ЦП
Франция
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Стив Манданда
ВР
0
Жордан Амави
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
8
Димитри Пайет
АП
8
Тома Лемар
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
3-4-2
23
Илиев
15
Божиков
11
Манолев
3
Занев
8
Неделев
9
Попов
7
Костадинов
0
Славчев
9
Галабинов
10
Делев
4-1-2-3
1
Льорис
19
Сидибе
5
Умтити
4
Варан
3
Динь
13
Канте
14
Матюиди
12
Толиссо
7
Гризманн
0
Ляказетт
10
Мбаппе
Остались в запасе
Болгария
Франция
12
Божидар Митрев
ВР
4
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
16
Кристиян Малинов
ЦП
10
Божидар Краев
ЦП
22
Александр Цветков
ЦП
6
Мартин Райнов
ЦП
Главный тренер
Александар Димитров
8
Димитри Пайет
АП
8
Тома Лемар
АП
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Стив Манданда
ВР
0
Жордан Амави
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Кингсли Коман
ЛВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
12
Божидар Митрев
ВР
4
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
16
Кристиян Малинов
ЦП
10
Божидар Краев
ЦП
22
Александр Цветков
ЦП
6
Мартин Райнов
ЦП
Остались в запасе
8
Димитри Пайет
АП
8
Тома Лемар
АП
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Стив Манданда
ВР
0
Жордан Амави
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Кингсли Коман
ЛВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Александар Димитров
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Болгария - Франция
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Стадион:
Стад де Франс
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