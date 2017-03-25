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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Болгария - Нидерланды
Болгария - Нидерланды: обзор матча 25 марта 2017
Болгария
25.03.2017, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 5 тур
2 : 0
Завершен
Нидерланды
5'
С. Делев
20'
С. Делев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болгария - Нидерланды
Замена
А. Недялков
️️️️
П. Занев
86'
69'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
К. Промес
Замена
Б. Краев
️️️️
И. Попов
68'
45'
Замена
У. Снейдер
️️️️
Д. Вейналдум
ГОЛ! 2:0!
С. Делев
20'
ГОЛ! 1:0!
С. Делев
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
13
Николай Михайлов
ВР
3
Петар Занев
ЛЗ
15
Василь Божиков
ЦЗ
4
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
20
Александар Тонев
ЛП
7
Георгий Костадинов
ЦП
9
Ивелин Попов
ЦП
0
Симеон Славчев
ЦП
11
Станислав Манолев
ПП
10
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Александар Димитров
Нидерланды
23
Йерун Зут
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
0
Рик Карсдорп
ПЗ
16
Кевин Строотман
ЛП
11
Квинси Промес
ЛВ
14
Дэви Классен
АП
8
Джорджиньо Вейналдум
ПП
22
Бас Дост
ЦФ
11
Арьен Роббен
РФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Болгария
1
Георгий Китанов
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
10
Божидар Краев
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
9
Андрей Галабинов
ЦФ
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
22
Михел Ворм
ВР
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
18
Тонни Вилена
ЦП
7
Джермейн Ленс
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Люк де Йонг
ЦФ
3-5-1
13
Михайлов
3
Занев
4
Чорбаджийски
15
Божиков
20
Тонев
7
Костадинов
9
Попов
0
Славчев
11
Манолев
10
Делев
3-2-2-2
23
Зут
0
Карсдорп
4
Мартинс-Инди
17
Блинд
8
Вейналдум
16
Строотман
14
Классен
11
Промес
11
Роббен
22
Дост
3
Занев
14
Недялков
14
Недялков
3
Занев
9
Попов
10
Краев
10
Краев
9
Попов
8
Вейналдум
10
Снейдер
10
Снейдер
8
Вейналдум
11
Промес
9
де Йонг
9
де Йонг
11
Промес
Остались в запасе
Болгария
Нидерланды
1
Георгий Китанов
ВР
18
Ивайло Чочев
ЦП
9
Андрей Галабинов
ЦФ
Главный тренер
Александар Димитров
13
Яспер Силлессен
ВР
22
Михел Ворм
ВР
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
18
Тонни Вилена
ЦП
7
Джермейн Ленс
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
1
Георгий Китанов
ВР
18
Ивайло Чочев
ЦП
9
Андрей Галабинов
ЦФ
Остались в запасе
13
Яспер Силлессен
ВР
22
Михел Ворм
ВР
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
18
Тонни Вилена
ЦП
7
Джермейн Ленс
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Александар Димитров
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Болгария - Нидерланды
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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Нидерланды
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