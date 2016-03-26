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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Гватемала - США
Гватемала - США: обзор матча 26 марта 2016
Гватемала
26.03.2016, суббота, 05:06
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, группа C, 3 тур
2 : 0
Завершен
США
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Гватемала - США
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
3 : 0
07.06.2026
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Чехия
3 : 1
05.06.2026
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
7 : 0
27.03.2026
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
18.01.2026
Гватемала
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Гватемала
3 : 1
19.11.2025
Суринам
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
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