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Расписание матчей
Англия. Кубок
Кристал Пэлас - Уотфорд
Кристал Пэлас - Уотфорд: обзор матча 24 апреля 2016
Кристал Пэлас
24.04.2016, воскресенье, 18:00
Англия. Кубок, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Уотфорд
6'
Я. Боласи
61'
К. Уикхэм
55'
Т. Дини
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кристал Пэлас - Уотфорд
90'
Желтая карточка
Т. Дини
Замена
Э. Адебайор
️️️️
К. Уикхэм
86'
82'
Замена
И. Анья
️️️️
А. Ньом
Замена
Б. Сако
️️️️
Д. Панчеон
81'
80'
Желтая карточка
М. Суарес
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Я. Боласи
74'
ГОЛ! 2:1!
К. Уикхэм
Пас отдал
П. Суаре
61'
56'
Замена
А. Гедиура
️️️️
А. Абди
55'
ГОЛ! 1:1!
Т. Дини
Пас отдал
Х. Мануэль Хурадо
Желтая карточка
С. Данн
54'
38'
Желтая карточка
Х. Мануэль Хурадо
32'
Замена
М. Суарес
️️️️
Э. Капу
ГОЛ! 1:0!
Я. Боласи
Пас отдал
Д. Делэйни
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Янник Боласи
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
4-4-1-1
13
Хеннесси
17
Делэйни
24
Данн
27
Суаре
25
Уорд
11
Боласи
40
Панчеон
15
Йединак
29
Кабай
10
Заа
13
Уикхэм
4-1-3-2
25
Пантилимон
12
Ньом
20
Кэткарт
3
Бритос
15
Аке
6
Капу
14
Хурадо
22
Абди
26
Уотсон
14
Дини
9
Игало
11
Боласи
11
МакАртур
11
МакАртур
11
Боласи
40
Панчеон
20
Сако
20
Сако
40
Панчеон
13
Уикхэм
25
Адебайор
25
Адебайор
13
Уикхэм
6
Капу
4
Суарес
4
Суарес
6
Капу
22
Абди
6
Гедиура
6
Гедиура
22
Абди
12
Ньом
21
Анья
21
Анья
12
Ньом
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Уотфорд
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
16
Джо Ледли
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
16
Джо Ледли
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Кристал Пэлас - Уотфорд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
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