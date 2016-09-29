Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Чикаго Файр
Сиэтл - Чикаго Файр: обзор матча 29 сентября 2016
Сиэтл
29.09.2016, четверг, 05:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 0
Завершен
Чикаго Файр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Чикаго Файр
76'
Замена
Д. Аршакян
️️️️
Л. Солиньяк
75'
Желтая карточка
Р. Кочиш
Замена
Н. Вальдес
️️️️
А. Иваншиц
71'
Желтая карточка
Н. Лодейро
58'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
6
Освальдо Алонсо
ОП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
14
Николас Лодейро
АП
7
Кристиан Рольдан
ПП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Чикаго Файр
1
Шон Джонсон
ВР
2
Йохан Каппельхоф
ЦЗ
40
Брэндон Винсент
ЦЗ
27
Джонатан Кэмпбелл
ЦЗ
33
Жоао Мейра
ЦЗ
8
Мэтт Полстер
ЛП
11
Дэвид Аккам
ЦП
8
Майкл де Лиув
АП
30
Рэзван Кочиш
ПП
21
Луис Солиньяк
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Сиэтл
1
Тайлер Миллер
ВР
20
Зак Скотт
ЦЗ
91
Оньель Фишер
ЦЗ
28
Эрик Фриберг
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Чикаго Файр
6
Эрик Гериг
ЦЗ
36
Майкл Харрингтон
ЦЗ
26
Майкл Стивенс
ЦП
94
Давид Аршакян
ЦФ
1-1-2-2
24
Фрай
4
Мирс
6
Алонсо
23
Иваншиц
7
Рольдан
13
Моррис
14
Лодейро
4-3-1-1
1
Джонсон
40
Винсент
27
Кэмпбелл
33
Мейра
2
Каппельхоф
30
Кочиш
11
Аккам
8
Полстер
8
де Лиув
21
Солиньяк
23
Иваншиц
16
Вальдес
16
Вальдес
23
Иваншиц
21
Солиньяк
94
Аршакян
94
Аршакян
21
Солиньяк
Остались в запасе
Сиэтл
Чикаго Файр
20
Зак Скотт
ЦЗ
1
Тайлер Миллер
ВР
91
Оньель Фишер
ЦЗ
28
Эрик Фриберг
ЦП
Главный тренер
Брайан Шметцер
26
Майкл Стивенс
ЦП
6
Эрик Гериг
ЦЗ
36
Майкл Харрингтон
ЦЗ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
20
Зак Скотт
ЦЗ
1
Тайлер Миллер
ВР
91
Оньель Фишер
ЦЗ
28
Эрик Фриберг
ЦП
Остались в запасе
26
Майкл Стивенс
ЦП
6
Эрик Гериг
ЦЗ
36
Майкл Харрингтон
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Сиэтл - Чикаго Файр
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
- : -
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
Люмен Филд
Новости команд
Все
Сиэтл
Чикаго Файр
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Левандовски назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
23 октября
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
3 октября
Месси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу
10 августа
1
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
«Атлетико» приобрел полузащитника сборной Мексики за 3 миллиона
3 февраля
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
2025.09.17 07:50
Месси обвинили в угрозах в адрес игрока МЛС
2025.09.04 14:16
Бускетс ударил игрока «Сиэтла» кулаком в подбородок
2025.09.01 15:00
1
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Левандовски назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
23 октября
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
3 октября
Месси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу
10 августа
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+