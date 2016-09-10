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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Динамо Хьюстон
Канзаc Сити - Динамо Хьюстон: обзор матча 10 сентября 2016
Канзаc Сити
10.09.2016, суббота, 03:00
США. МЛС, Общий этап
3 : 3
Завершен
Динамо Хьюстон
14'
Я. Петерсон
26'
Р. Эспиноза
81'
Д. Дуайер
30'
М. Манотас
59'
Алекс
90'
Р. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Канзаc Сити - Динамо Хьюстон
90'
ГОЛ! 3:3!
Р. Родригес
Замена
А. Опара
️️️️
Я. Петерсон
88'
83'
Желтая карточка
Алекс
ГОЛ! 3:2!
Д. Дуайер
81'
59'
ГОЛ! 2:2!
Алекс
30'
ГОЛ! 2:1!
М. Манотас
ГОЛ! 2:0!
Р. Эспиноза
26'
Желтая карточка
Р. Эспиноза
18'
ГОЛ! 1:0!
Я. Петерсон
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
25
Алек Канн
ВР
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЛП
93
Сони Мустивар
ЦП
10
Бенни Фейлхабер
ПП
14
Дом Дуайер
ЦФ
37
Якоб Петерсон
РФ
Главный тренер
Питер Вермес
Динамо Хьюстон
31
Джо Уиллис
ВР
22
Шинон Уилльямс
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
2
Халил Анибаба
ЦЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
13
Рикардо Кларк
ЦП
14
Алекс
ЦП
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
27
Оскар Гарсия
ПП
19
Мауро Манотас
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Канзаc Сити
29
Тимоти Мелия
ВР
15
Сет Синович
ЦЗ
3
Айк Опара
ЦЗ
6
Пауло Нагамура
ПП
22
Коннор Хэллиси
ЛФ
39
Кэмерон Портер
ЦФ
Динамо Хьюстон
12
Уилл Брюин
ЦФ
2-3-2
25
Канн
5
Бислер
17
Абдул-Салам
15
Эспиноза
93
Мустивар
10
Фейлхабер
14
Дуайер
37
Петерсон
3-5-1
31
Уиллис
22
Уилльямс
5
Родригес
2
Анибаба
27
Гарсия
13
Кларк
14
Алекс
7
Бисли
8
Майдана
19
Манотас
37
Петерсон
3
Опара
3
Опара
37
Петерсон
Остались в запасе
Канзаc Сити
Динамо Хьюстон
39
Кэмерон Портер
ЦФ
29
Тимоти Мелия
ВР
15
Сет Синович
ЦЗ
6
Пауло Нагамура
ПП
22
Коннор Хэллиси
ЛФ
Главный тренер
Питер Вермес
12
Уилл Брюин
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Остались в запасе
39
Кэмерон Портер
ЦФ
29
Тимоти Мелия
ВР
15
Сет Синович
ЦЗ
6
Пауло Нагамура
ПП
22
Коннор Хэллиси
ЛФ
Остались в запасе
12
Уилл Брюин
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Бен Ольсен
Статистика матча Канзаc Сити - Динамо Хьюстон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
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Канзаc Сити
Динамо Хьюстон
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1
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29 октября
1
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15 октября
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24 августа
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
31 августа
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