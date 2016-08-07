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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Ванкувер Уайткепс
Колорадо - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 07 августа 2016
Колорадо
07.08.2016, воскресенье, 04:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 0
Завершен
Ванкувер Уайткепс
44'
М. Хаестон
60'
Д. Баджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колорадо - Ванкувер Уайткепс
Замена
Х. Уоттс
️️️️
Ш. Гаши
90'
Замена
М. Паппа
️️️️
М. Хаестон
84'
78'
Замена
М. Кудо
️️️️
К. Боланьос
ГОЛ! 2:0!
Д. Баджи
60'
ГОЛ! 1:0!
М. Хаестон
44'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
1
Тим Ховард
ВР
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
23
Бобби Барлинг
ЦЗ
4
Марк Бач
ЦЗ
94
Марлон Хаестон
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
6
Сэм Кронин
ЛП
11
Шкелзен Гаши
АП
8
Диллон Пауэрс
ПП
14
Доминик Баджи
ЦФ
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Ванкувер Уайткепс
1
Давид Устед
ВР
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
15
Матиас Лаба
ЛП
7
Кристиан Боланьос
ЦП
77
Педро Моралес
АП
13
Кристиан Техера
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Колорадо
18
Зак МакМат
ВР
5
Мекейл Уилльямс
ЦЗ
39
Деннис Кастильо
ЦЗ
33
Харед Уоттс
ЦП
10
Марко Паппа
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
27
Блас Перес
АП
17
Масато Кудо
ЦФ
20
Николас Мескида
ЦФ
19
Эрик Уртадо
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Ховард
23
Барлинг
4
Бач
94
Хаестон
44
Сьеберг
15
Миллер
6
Кронин
8
Пауэрс
11
Гаши
9
Дойл
14
Баджи
2-2-1-1
1
Устед
4
Уостон
26
Паркер
7
Боланьос
15
Лаба
77
Моралес
13
Техера
94
Хаестон
10
Паппа
10
Паппа
94
Хаестон
11
Гаши
33
Уоттс
33
Уоттс
11
Гаши
7
Боланьос
17
Кудо
17
Кудо
7
Боланьос
Остались в запасе
Колорадо
Ванкувер Уайткепс
18
Зак МакМат
ВР
5
Мекейл Уилльямс
ЦЗ
39
Деннис Кастильо
ЦЗ
Главный тренер
Робин Фрейзер
27
Блас Перес
АП
20
Николас Мескида
ЦФ
19
Эрик Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
18
Зак МакМат
ВР
5
Мекейл Уилльямс
ЦЗ
39
Деннис Кастильо
ЦЗ
Остались в запасе
27
Блас Перес
АП
20
Николас Мескида
ЦФ
19
Эрик Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Колорадо - Ванкувер Уайткепс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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