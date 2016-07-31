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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Портленд
Канзаc Сити - Портленд: обзор матча 31 июля 2016
Канзаc Сити
31.07.2016, воскресенье, 21:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 0
Завершен
Портленд
50'
Я. Петерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Канзаc Сити - Портленд
Замена
Ч. Майерс
️️️️
А. Опара
90'
Желтая карточка
Р. Эспиноза
87'
86'
Желтая карточка
Д. Чара
75'
Замена
Д. МакИнерни
️️️️
Б. Земански
74'
Желтая карточка
Д. Тейлор
Желтая карточка
Д. Медранда
72'
Замена
К. Портер
️️️️
Я. Петерсон
71'
ГОЛ! 1:0!
Я. Петерсон
50'
10'
Желтая карточка
Ф. Ади
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
25
Алек Канн
ВР
3
Айк Опара
ЦЗ
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЛП
94
Джимми Медранда
ЦП
93
Сони Мустивар
ЦП
10
Бенни Фейлхабер
ПП
37
Якоб Петерсон
ЛФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
22
Коннор Хэллиси
РФ
Главный тренер
Питер Вермес
Портленд
90
Джейк Глисон
ВР
16
Зарек Валентин
ЦЗ
4
Джермейн Тейлор
ЦЗ
14
Бен Земански
ЛП
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
8
Диего Валери
АП
21
Диего Чара
ПП
9
Фанендо Ади
ЦФ
16
Лукас Мелано
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Канзаc Сити
7
Чанс Майерс
ЦЗ
15
Сет Синович
ЦЗ
39
Кэмерон Портер
ЦФ
Портленд
20
Тэйлор Пи
ЦЗ
13
Джек Джусбери
ЛП
10
Нед Грабавой
ЦП
99
Джек МакИнерни
ЦФ
3-4-3
25
Канн
3
Опара
16
Олум
17
Абдул-Салам
15
Эспиноза
94
Медранда
93
Мустивар
10
Фейлхабер
37
Петерсон
14
Дуайер
22
Хэллиси
2-3-1-2
90
Глисон
16
Валентин
4
Тейлор
21
Чара
6
Нагбе
14
Земански
8
Валери
16
Мелано
9
Ади
37
Петерсон
39
Портер
39
Портер
37
Петерсон
3
Опара
7
Майерс
7
Майерс
3
Опара
14
Земански
99
МакИнерни
99
МакИнерни
14
Земански
Остались в запасе
Канзаc Сити
Портленд
15
Сет Синович
ЦЗ
Главный тренер
Питер Вермес
10
Нед Грабавой
ЦП
20
Тэйлор Пи
ЦЗ
13
Джек Джусбери
ЛП
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
15
Сет Синович
ЦЗ
Остались в запасе
10
Нед Грабавой
ЦП
20
Тэйлор Пи
ЦЗ
13
Джек Джусбери
ЛП
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Канзаc Сити - Портленд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
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Канзаc Сити
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Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
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1
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1
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29 октября
1
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15 октября
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