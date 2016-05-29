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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Портленд
Чикаго Файр - Портленд: обзор матча 29 мая 2016
Чикаго Файр
29.05.2016, воскресенье, 03:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Портленд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чикаго Файр - Портленд
Замена
Д. Калистри
️️️️
Ж. Мейра
76'
69'
Желтая карточка
Л. Риджуэлл
Желтая карточка
Й. Каппельхоф
38'
Начало матча
Статистика матча Чикаго Файр - Портленд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
- : -
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
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