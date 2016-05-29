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Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Динамо Хьюстон
Ванкувер Уайткепс - Динамо Хьюстон: обзор матча 29 мая 2016
Ванкувер Уайткепс
29.05.2016, воскресенье, 01:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Динамо Хьюстон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ванкувер Уайткепс - Динамо Хьюстон
Замена
️️️️
Р. Тейберт
90'
Замена
Н. Мескида
️️️️
К. Манне
90'
Замена
Э. Уртадо
️️️️
К. Техера
79'
Желтая карточка
М. Лаба
67'
Красная карточка
П. Моралес
42'
Желтая карточка
Р. Тейберт
40'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Динамо Хьюстон
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
Стадион:
БиСи Плэйс
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