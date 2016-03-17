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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Байер - Вильярреал
Байер - Вильярреал: обзор матча 17 марта 2016
Байер
17.03.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Вильярреал
90'
Замена
А. Педраса
️️️️
Д. Суарес
80'
Желтая карточка
С. Бакамбу
Замена
А. Рамальо
️️️️
К. Пападопулос
79'
Желтая карточка
К. Беллараби
79'
74'
Замена
Адриан
️️️️
Р. Сольдадо
Желтая карточка
К. Пападопулос
73'
Замена
В. Юрченко
️️️️
К. Крамер
68'
61'
Замена
М. Тригерос
️️️️
С. Кастильехо
60'
Желтая карточка
А. Рукавина
Замена
Р. Крузе
️️️️
А. Мехмеди
59'
Желтая карточка
А. Мехмеди
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
24
Марлон Фрай
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Томас Пина
ЦП
21
Бруно
ЦП
4
Денис Суарес
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
10
Робби Крузе
ЦФ
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
3
Адриан Марин
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
20
Адриан
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Лено
18
Венделл
14
Пападопулос
4
Та
23
Крамер
20
Чалханоглу
24
Фрай
8
Брандт
38
Беллараби
14
Чичарито
14
Мехмеди
4-2-2-2
1
Асенхо
2
Гаспар
2
Рукавина
4
Руис
3
Байи
17
Пина
21
Бруно
70
Кастильехо
4
Суарес
9
Сольдадо
94
Бакамбу
14
Пападопулос
5
Рамальо
5
Рамальо
14
Пападопулос
23
Крамер
80
Юрченко
80
Юрченко
23
Крамер
14
Мехмеди
10
Крузе
10
Крузе
14
Мехмеди
4
Суарес
23
Педраса
23
Педраса
4
Суарес
70
Кастильехо
14
Тригерос
14
Тригерос
70
Кастильехо
9
Сольдадо
20
Адриан
20
Адриан
9
Сольдадо
Остались в запасе
Байер
Вильярреал
18
Дарио Крешич
ВР
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
3
Адриан Марин
ЛЗ
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Байер - Вильярреал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
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