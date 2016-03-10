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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Байер
Вильярреал - Байер: обзор матча 10 марта 2016
Вильярреал
10.03.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Байер
4'
С. Бакамбу
56'
С. Бакамбу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Байер
90'
+5
Вторая желтая
Т. Едвай
86'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
К. Беллараби
Замена
Адриан
️️️️
С. Бакамбу
83'
Замена
М. Науэль
️️️️
С. Кастильехо
80'
Замена
Л. Баптистао
️️️️
Р. Сольдадо
76'
76'
Желтая карточка
Т. Едвай
Желтая карточка
М. Тригерос
71'
67'
Замена
Р. Крузе
️️️️
Ш. Кисслинг
65'
Замена
М. Фрай
️️️️
К. Крамер
ГОЛ! 2:0!
С. Бакамбу
Пас отдал
Д. Суарес
56'
48'
Желтая карточка
Чичарито
14'
Желтая карточка
Д. Та
ГОЛ! 1:0!
С. Бакамбу
Пас отдал
Р. Сольдадо
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Бруно
ЦП
4
Денис Суарес
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
24
Марлон Фрай
ЦП
10
Робби Крузе
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
4-2-2-2
23
Ареоля
4
Руис
3
Байи
2
Рукавина
2
Гаспар
14
Тригерос
21
Бруно
4
Суарес
70
Кастильехо
94
Бакамбу
9
Сольдадо
4-1-1-2-2
1
Лено
4
Едвай
14
Пападопулос
4
Та
18
Венделл
23
Крамер
20
Чалханоглу
38
Беллараби
8
Брандт
11
Кисслинг
14
Чичарито
70
Кастильехо
77
Науэль
77
Науэль
70
Кастильехо
9
Сольдадо
12
Баптистао
12
Баптистао
9
Сольдадо
94
Бакамбу
20
Адриан
20
Адриан
94
Бакамбу
23
Крамер
24
Фрай
24
Фрай
23
Крамер
11
Кисслинг
10
Крузе
10
Крузе
11
Кисслинг
38
Беллараби
14
Мехмеди
14
Мехмеди
38
Беллараби
Остались в запасе
Вильярреал
Байер
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
18
Дарио Крешич
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Вильярреал - Байер
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
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