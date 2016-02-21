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Расписание матчей
Англия. Кубок
Блэкберн - Вест Хэм
Блэкберн - Вест Хэм: обзор матча 21 февраля 2016
Блэкберн
21.02.2016, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 1/8 финала
1 : 5
Завершен
Вест Хэм
20'
Б. Маршалл
26'
В. Мозес
36'
Д. Пайет
64'
Э. Эменике
85'
Э. Эменике
90'
Д. Пайет
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Блэкберн - Вест Хэм
90'
ГОЛ! 1:5!
Д. Пайет
85'
ГОЛ! 1:4!
Э. Эменике
Желтая карточка
Д. Ленихэн
84'
78'
Замена
Р. Оксфорд
️️️️
А. Огбонна
Замена
Т. Уотт
️️️️
К. Браун
78'
75'
Красная карточка
Ш. Куяте
73'
Замена
А. Сонг
️️️️
М. Нобл
67'
Замена
М. Ланзини
️️️️
П. Мба Обьянг
64'
ГОЛ! 1:3!
Э. Эменике
Замена
С. Джексон
️️️️
К. Конвэй
59'
Красная карточка
К. Тэйлор
55'
36'
ГОЛ! 1:2!
Д. Пайет
Желтая карточка
К. Тэйлор
35'
26'
ГОЛ! 1:1!
В. Мозес
ГОЛ! 1:0!
Б. Маршалл
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
3
Адам Хэнли
ЦЗ
10
Бен Маршалл
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
19
Крис Тэйлор
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
9
Крис Браун
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
11
Виктор Мозес
ПП
18
Майкл Антонио
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
3-5-2
23
Стил
19
Уорд
25
Даффи
3
Хэнли
21
Акпан
26
Ленихэн
17
Беннетт
19
Тэйлор
10
Маршалл
9
Браун
32
Конвэй
3-1-3-1-2
12
Рэндольф
21
Огбонна
39
Коллинс
3
Крессуэлл
8
Куяте
11
Мозес
16
Нобл
14
Мба Обьянг
10
Пайет
10
Эменике
18
Антонио
32
Конвэй
11
Джексон
11
Джексон
32
Конвэй
9
Браун
32
Уотт
32
Уотт
9
Браун
21
Огбонна
5
Оксфорд
5
Оксфорд
21
Огбонна
16
Нобл
8
Сонг
8
Сонг
16
Нобл
14
Мба Обьянг
22
Ланзини
22
Ланзини
14
Мба Обьянг
Остались в запасе
Блэкберн
Вест Хэм
1
Давид Райя
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
13
Адриан
ВР
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Блэкберн - Вест Хэм
2
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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