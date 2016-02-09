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Расписание матчей
Англия. Кубок
Вест Хэм - Ливерпуль
Вест Хэм - Ливерпуль: обзор матча 09 февраля 2016
Вест Хэм
09.02.2016, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Ливерпуль
45'
М. Антонио
120+1'
А. Огбонна
48'
Ф. Коутиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Вест Хэм - Ливерпуль
ГОЛ! 2:1!
А. Огбонна
Пас отдал
Д. Пайет
120'
+1
101'
Замена
Д. Милнер
️️️️
П. Чиривелья
Желтая карточка
М. Антонио
87'
Замена
В. Мозес
️️️️
Д. О'Брайен
83'
Травма
Д. О'Брайен
82'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Ш. Куяте
75'
Травма
Ш. Куяте
74'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
У. Рид
65'
Травма
У. Рид
63'
59'
Замена
Д. Старридж
️️️️
Ф. Коутиньо
58'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Ж. Карлос Тейшейра
48'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Коутиньо
ГОЛ! 1:0!
М. Антонио
Пас отдал
Э. Валенсия
45'
26'
Желтая карточка
К. Стюарт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЛП
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
6
Лукас Лейва
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
33
Джордон Айб
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
40
Джэр Парфитт-Уильямс
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Рэндольф
3
Крессуэлл
17
О'Брайен
23
Рид
21
Огбонна
8
Куяте
16
Нобл
14
Мба Обьянг
10
Пайет
18
Антонио
13
Валенсия
3-1-2-2-2
22
Миньоле
4
Илори
20
Фланаган
14
Смит
4
Чиривелья
6
Лейва
6
Стюарт
10
Тейшейра
11
Коутиньо
20
Бентеке
33
Айб
23
Рид
39
Коллинс
39
Коллинс
23
Рид
17
О'Брайен
11
Мозес
11
Мозес
17
О'Брайен
8
Куяте
9
Кэрролл
9
Кэрролл
8
Куяте
4
Чиривелья
20
Милнер
20
Милнер
4
Чиривелья
10
Тейшейра
27
Ориги
27
Ориги
10
Тейшейра
11
Коутиньо
15
Старридж
15
Старридж
11
Коутиньо
Остались в запасе
Вест Хэм
Ливерпуль
40
Джэр Парфитт-Уильямс
ЦФ
13
Адриан
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
40
Джэр Парфитт-Уильямс
ЦФ
13
Адриан
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Вест Хэм - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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