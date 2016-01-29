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Расписание матчей
Англия. Кубок
Дерби Каунти - Манчестер Юнайтед
Дерби Каунти - Манчестер Юнайтед: обзор матча 29 января 2016
Дерби Каунти
29.01.2016, пятница, 22:55
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
36'
Д. Торне
16'
У. Руни
66'
Д. Блинд
83'
Х. Мата
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Дерби Каунти - Манчестер Юнайтед
83'
Замена
А. Эррера
️️️️
Х. Мата
83'
ГОЛ! 1:3!
Х. Мата
Пас отдал
А. Марсьяль
Замена
Д. Хендрик
️️️️
Б. Джонсон
76'
Замена
Д. Расселл
️️️️
Д. Торне
76'
74'
Замена
М. Кэррик
️️️️
М. Шнейдерлен
66'
ГОЛ! 1:2!
Д. Блинд
Пас отдал
Д. Лингард
Замена
А. Камара
️️️️
Н. Блекмэн
60'
Желтая карточка
С. Уорнок
54'
ГОЛ! 1:1!
Д. Торне
Пас отдал
К. Мартин
36'
16'
ГОЛ! 0:1!
У. Руни
Пас отдал
А. Марсьяль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
3
Стивен Уорнок
(К)
ЛЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ПЗ
9
Ник Блекмэн
ЛВ
19
Джейкоб Баттерфилд
ОП
34
Джордж Торне
ОП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
10
Томас Инс
ПВ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
9
Антони Марсьяль
ЛП
77
Джесси Лингард
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
25
Маруан Феллайни
ОП
64
Хуан Мата
АП
32
Уэйн Руни
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Дерби Каунти
13
Ли Грант
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
77
Джонни Расселл
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
4-2-1-2-1
33
Карсон
3
Уорнок
36
Кио
5
Шекелл
29
Кристи
19
Баттерфилд
34
Торне
4
Джонсон
9
Блекмэн
10
Инс
18
Мартин
4-2-1-2-1
43
Де Хеа
2
Варела
3
Бортуик-Джексон
6
Смоллинг
17
Блинд
14
Шнейдерлен
25
Феллайни
9
Марсьяль
64
Мата
77
Лингард
32
Руни
34
Торне
77
Расселл
77
Расселл
34
Торне
9
Блекмэн
9
Камара
9
Камара
9
Блекмэн
4
Джонсон
29
Хендрик
29
Хендрик
4
Джонсон
14
Шнейдерлен
16
Кэррик
16
Кэррик
14
Шнейдерлен
64
Мата
21
Эррера
21
Эррера
64
Мата
Остались в запасе
Дерби Каунти
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Дерби Каунти - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Прайд Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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