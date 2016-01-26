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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Лилль - Бордо
Лилль - Бордо: обзор матча 26 января 2016
Лилль
26.01.2016, вторник, 23:00
Франция. Кубок лиги, 1/2 финала
5 : 1
Завершен
Бордо
7'
Я. Бензия
41'
Ж. Талло
56'
Э. Ботик
90'
С. Буфал
33'
К. Шантом
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лилль - Бордо
ГОЛ! 4:1!
С. Буфал
90'
Замена
Ж. Талло
️️️️
Я. Бензия
83'
Замена
Б. Павар
️️️️
Ф. Бальмон
76'
ГОЛ! 3:1!
Э. Ботик
56'
51'
Желтая карточка
Л. Сане
46'
Замена
А. Унас
️️️️
А. Траоре
Желтая карточка
М. Оббади
45'
44'
Желтая карточка
В. Хазри
ГОЛ! 2:1!
Ж. Талло
41'
33'
ГОЛ! 1:1!
К. Шантом
25'
Замена
Л. Сане
️️️️
А. Бийого Поко
ГОЛ! 1:0!
Я. Бензия
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
15
Флоран Бальмон
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
11
Эрик Ботик
ЛФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Бордо
40
Жером Приор
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
7
Абду Траоре
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Лилль
30
Стив Элана
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
24
Рио Мавуба
ЦП
49
Жуниор Талло
ЦФ
Бордо
29
Максим Пундж
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
14
Томас Туре
ЦФ
3-1-1-1-1
1
Эньяма
2
Сивелли
19
Сидибе
14
Корчиа
10
Амаду
15
Бальмон
8
Бензия
11
Ботик
3-4-3
40
Приор
24
Жилберт
4
Ямбере
26
Контенто
8
Шантом
71
Бийого Поко
18
Плашил
7
Траоре
27
Кривелли
4
Ролан
10
Хазри
15
Бальмон
28
Павар
28
Павар
15
Бальмон
8
Бензия
49
Талло
49
Талло
8
Бензия
71
Бийого Поко
22
Сане
22
Сане
71
Бийого Поко
7
Траоре
96
Унас
96
Унас
7
Траоре
Остались в запасе
Лилль
Бордо
17
Софьян Буфал
ЛВ
30
Стив Элана
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
24
Рио Мавуба
ЦП
Главный тренер
Давиде Анчелотти
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Валентин Вада
ЦП
14
Томас Туре
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
17
Софьян Буфал
ЛВ
30
Стив Элана
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
24
Рио Мавуба
ЦП
Остались в запасе
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Валентин Вада
ЦП
14
Томас Туре
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Лилль - Бордо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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