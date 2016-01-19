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Расписание матчей
Англия. Кубок
Рединг - Хаддерсфилд Таун
Рединг - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 19 января 2016
Рединг
19.01.2016, вторник, 23:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
5 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
29'
Л. Пиазон
57'
М. Выдра
61'
М. Выдра
90'
М. Выдра
90'
Алекс
9'
М. Патерсон
15'
Т. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рединг - Хаддерсфилд Таун
Замена
О. Са
️️️️
М. Выдра
90'
ГОЛ! 5:2!
Алекс
90'
ГОЛ! 4:2!
М. Выдра
90'
87'
Замена
Талиска
️️️️
Жонас
Замена
Алекс
️️️️
Л. Пиазон
79'
77'
Замена
И. Миллер
️️️️
К. Демпси
76'
Замена
️️️️
Д. Уайтхэд
ГОЛ! 3:2!
М. Выдра
61'
ГОЛ! 2:2!
М. Выдра
57'
Замена
О. Джон
️️️️
Г. МакКлири
43'
ГОЛ! 1:2!
Л. Пиазон
29'
28'
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
Д. Лолли
27'
Красная карточка
Д. Хогг
15'
ГОЛ! 0:2!
Т. Смит
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Патерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
2
Жоау Аурелиу
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
11
Матей Выдра
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Хаддерсфилд Таун
1
Джо Мерфи
ВР
20
Жулио Сезар
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
19
Элизеу
ЛЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
21
Пицци
АП
10
Мартин Патерсон
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
34
Найл Киоун
ЦЗ
17
Бубакар Фофана
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
8
Алекс
АП
70
Орланду Са
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Силвио Прото
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
94
Талиска
АП
36
Флорент Божай
ЦФ
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
3-3-1-3
26
Аль-Хабси
5
Купер
35
Фердинанд
2
Гантер
2
Аурелиу
19
Уильямс
10
Норвуд
12
Пиазон
4
Робсон-Кану
12
МакКлири
11
Выдра
3-2-5-1-4
1
Мерфи
34
Алмейда
17
Лопес
33
Жардел
2
Смит
19
Элизеу
6
Хогг
10
Демпси
16
Карсела-Гонсалес
15
Фейса
44
Хьюс
21
Пицци
17
Жонас
21
Уэллс
11
Лолли
10
Патерсон
12
Пиазон
8
Алекс
8
Алекс
12
Пиазон
11
Выдра
70
Са
70
Са
11
Выдра
12
МакКлири
15
Джон
15
Джон
12
МакКлири
10
Демпси
11
Миллер
11
Миллер
10
Демпси
11
Лолли
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
11
Лолли
17
Жонас
94
Талиска
94
Талиска
17
Жонас
Остались в запасе
Рединг
Хаддерсфилд Таун
31
Джонатан Бонд
ВР
34
Найл Киоун
ЦЗ
17
Бубакар Фофана
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
36
Флорент Божай
ЦФ
1
Силвио Прото
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
34
Найл Киоун
ЦЗ
17
Бубакар Фофана
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
10
Саймон Кокс
ЦФ
Остались в запасе
36
Флорент Божай
ЦФ
1
Силвио Прото
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Рединг - Хаддерсфилд Таун
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
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