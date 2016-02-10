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Расписание матчей
Германия. Кубок
Хайденхайм - Герта
Хайденхайм - Герта: обзор матча 10 февраля 2016
Хайденхайм
10.02.2016, среда, 21:00
Германия. Кубок, 1/4 финала
2 : 3
Завершен
Герта
14'
В. Ибишевич
22'
В. Ибишевич
58'
Г. Харагучи
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хайденхайм - Герта
80'
Замена
Н. Штарк
️️️️
В. Дарида
63'
Замена
Й. ван ден Берг
️️️️
С. Калу
58'
ГОЛ! 0:3!
Г. Харагучи
45'
Желтая карточка
П. Скьельбред
31'
Желтая карточка
С. Лангкамп
22'
ГОЛ! 0:2!
В. Ибишевич
14'
ГОЛ! 0:1!
В. Ибишевич
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Хайденхайм - Герта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Хайденхайм
0 : 0
09.10.2026
Кайзерслаутерн
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Войс-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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