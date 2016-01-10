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Расписание матчей
Англия. Кубок
Оксфорд - Суонси
Оксфорд - Суонси: обзор матча 10 января 2016
Оксфорд
10.01.2016, воскресенье, 15:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
3 : 2
Завершен
Суонси
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Оксфорд - Суонси
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0
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0
0
Матчи команд
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Информация о матче
Стадион:
Кассам Стэдиум
Где смотреть матч:
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