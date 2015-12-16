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Расписание матчей
Италия. Кубок
Наполи - Верона
Наполи - Верона: обзор матча 16 декабря 2015
Наполи
16.12.2015, среда, 21:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
3 : 0
Завершен
Верона
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Наполи - Верона
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0
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Информация о матче
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