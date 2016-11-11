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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Румыния - Польша
Румыния - Польша: обзор матча 11 ноября 2016
Румыния
11.11.2016, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 4 тур
0 : 3
Завершен
Польша
11'
К. Гросицки
83'
Р. Левандовски
90+1'
Р. Левандовски (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Румыния - Польша
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Р. Левандовски
89'
Замена
С. Пешко
️️️️
К. Гросицки
83'
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Л. Теодорчик
Замена
К. Кешеру
️️️️
Н. Станчу
82'
80'
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
П. Зелински
Желтая карточка
Ф. Андоне
79'
70'
Замена
К. Мачиньски
️️️️
К. Линетти
Желтая карточка
К. Сэпунару
69'
Желтая карточка
Р. Бензар
52'
Замена
А. Препелицэ
️️️️
О. Хобан
46'
Замена
Ф. Андоне
️️️️
А. Попа
46'
11'
ГОЛ! 0:1!
К. Гросицки
Пас отдал
А. Енджейчик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
3
Алин Тошка
ЦЗ
6
Ромарио Бензар
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
20
Адриан Попа
ЦП
5
Овидиу Хобан
ЦП
10
Николае Станчу
АП
19
Богдан Станку
ЦФ
8
Александру Кипчиу
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Даум
Польша
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
20
Лукаш Пищек
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
2
Михал Пождан
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Румыния
1
Костел Пантилимон
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
14
Андрей Препелицэ
ОП
10
Александру Максим
ЦП
20
Габриэль Энаке
ЦП
17
Эрик Бикфалви
АП
11
Андрей Иван
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
14
Флорин Андоне
ЦФ
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
12
Артур Боруц
ВР
14
Мацей Садлок
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
6
Томаш Йодловиц
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
17
Славомир Пешко
ЛП
6
Яцек Горальски
ЦП
5
Кшиштоф Мачиньски
ЦП
15
Павел Вшолек
ПВ
23
Камиль Вильчек
ЦФ
14
Лукаш Теодорчик
ЦФ
3-4-1-2
12
Тэтэрушану
21
Кирикеш
21
Григоре
3
Тошка
6
Бензар
20
Попа
5
Хобан
18
Марин
10
Станчу
8
Кипчиу
19
Станку
3-1-5-1
22
Фабиански
20
Пищек
15
Глик
3
Енджейчик
10
Крыховяк
16
Блащиковски
10
Зелински
8
Линетти
2
Пождан
11
Гросицки
9
Левандовски
5
Хобан
14
Препелицэ
14
Препелицэ
5
Хобан
10
Станчу
13
Кешеру
13
Кешеру
10
Станчу
20
Попа
14
Андоне
14
Андоне
20
Попа
11
Гросицки
17
Пешко
17
Пешко
11
Гросицки
8
Линетти
5
Мачиньски
5
Мачиньски
8
Линетти
10
Зелински
14
Теодорчик
14
Теодорчик
10
Зелински
Остались в запасе
Румыния
Польша
1
Костел Пантилимон
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
10
Александру Максим
ЦП
20
Габриэль Энаке
ЦП
17
Эрик Бикфалви
АП
11
Андрей Иван
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Даум
14
Мацей Садлок
ЦЗ
15
Павел Вшолек
ПВ
1
Войцех Щесны
ВР
12
Артур Боруц
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
6
Томаш Йодловиц
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
6
Яцек Горальски
ЦП
23
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Остались в запасе
1
Костел Пантилимон
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
10
Александру Максим
ЦП
20
Габриэль Энаке
ЦП
17
Эрик Бикфалви
АП
11
Андрей Иван
ЦФ
Остались в запасе
14
Мацей Садлок
ЦЗ
15
Павел Вшолек
ПВ
1
Войцех Щесны
ВР
12
Артур Боруц
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
6
Томаш Йодловиц
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
6
Яцек Горальски
ЦП
23
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Даум
Главный тренер
Адам Навалка
Статистика матча Румыния - Польша
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Национальный
Где смотреть матч:
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