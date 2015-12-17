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Расписание матчей
Испания. Кубок
Гранада - Леганес
Гранада - Леганес: обзор матча 17 декабря 2015
Гранада
17.12.2015, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Леганес
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Личные встречи
Статистика матча Гранада - Леганес
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0
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