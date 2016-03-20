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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Виктория
Слован - Виктория: обзор матча 20 марта 2016
Слован
20.03.2016, воскресенье, 17:45
Чехия. Синот Лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Виктория
24'
М. Дуриш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Виктория
Желтая карточка
М. Рабушич
88'
88'
Желтая карточка
М. Дуриш
84'
Замена
Я. Голенда
️️️️
Д. Коларж
78'
Желтая карточка
Т. Горжава
74'
Замена
М. Петржела
️️️️
Ф. Райторал
Замена
М. Рабушич
️️️️
Х. Шала
73'
67'
Желтая карточка
Ф. Райторал
49'
Замена
Я. Баранек
️️️️
Л. Гейда
Желтая карточка
Д. Говорка
37'
35'
Желтая карточка
А. Матею
24'
ГОЛ! 0:1!
М. Дуриш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
40
Томаш Коубек
ВР
2
Давид Говорка
ЦЗ
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
22
Лукаш Бартошак
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
9
Херолинд Шала
ЦП
23
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
8
Давид Лимберски
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
26
Даниэль Коларж
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
7
Томаш Горжава
ЦП
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Слован
10
Зденек Фолпрехт
ВР
32
Вацлав Гладкий
ВР
5
Исаак Сакей
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
19
Кевин Люкассен
ЦФ
Виктория
13
Петр Болек
ВР
22
Ян Баранек
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
16
Ян Голенда
ЦФ
4-1-1-1
40
Коубек
2
Говорка
29
Покорны
22
Бартошак
34
Цоуфал
9
Шала
49
Сикора
23
Бакош
4-3-1-1
1
Козачик
27
Райторал
2
Гейда
37
Матею
8
Лимберски
26
Коларж
17
Грошовски
7
Горжава
19
Коваржик
57
Дуриш
9
Шала
7
Рабушич
7
Рабушич
9
Шала
2
Гейда
22
Баранек
22
Баранек
2
Гейда
27
Райторал
11
Петржела
11
Петржела
27
Райторал
26
Коларж
16
Голенда
16
Голенда
26
Коларж
Остались в запасе
Слован
Виктория
10
Зденек Фолпрехт
ВР
32
Вацлав Гладкий
ВР
5
Исаак Сакей
ЦП
19
Кевин Люкассен
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
13
Петр Болек
ВР
10
Ян Копиц
ЦП
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
10
Зденек Фолпрехт
ВР
32
Вацлав Гладкий
ВР
5
Исаак Сакей
ЦП
19
Кевин Люкассен
ЦФ
Остались в запасе
13
Петр Болек
ВР
10
Ян Копиц
ЦП
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Слован - Виктория
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
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