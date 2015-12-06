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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Жирона - Кордоба
Жирона - Кордоба: обзор матча 06 декабря 2015
Жирона
06.12.2015, воскресенье, 21:15
Испания. Сегунда, 16 тур
1 : 2
Завершен
Кордоба
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Статистика матча Жирона - Кордоба
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Матчи команд
Жирона
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Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
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0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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