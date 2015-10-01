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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Сент-Этьен
Лацио - Сент-Этьен: обзор матча 01 октября 2015
Лацио
01.10.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, группа G, 2 тур
3 : 2
Завершен
Сент-Этьен
22'
О. Онази
48'
У. Худт
80'
Л. Билья
6'
М. Баял Салл
84'
К. Монне-Паке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Сент-Этьен
84'
ГОЛ! 3:2!
К. Монне-Паке
Пас отдал
И. Диоманд
ГОЛ! 3:1!
Л. Билья
80'
77'
Вторая желтая
М. Баял Салл
74'
Замена
К. Монне-Паке
️️️️
Н. Ру
Замена
Д. Катальди
️️️️
О. Онази
74'
64'
Замена
Ж. Баэбек
️️️️
Р. Амума
Замена
А. Матри
️️️️
С. Маури
64'
63'
Замена
И. Диоманд
️️️️
Б. Корнье
48'
Желтая карточка
М. Баял Салл
ГОЛ! 2:1!
У. Худт
48'
Замена
С. Джентилетти
️️️️
Маурисио
46'
32'
Красная карточка
Р. Берич
Желтая карточка
О. Онази
25'
ГОЛ! 1:1!
О. Онази
22'
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Баял Салл
Пас отдал
Б. Корнье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
33
Маурисио
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
4-4-1-1
1
Бериша
33
Маурисио
26
Раду
8
Баста
29
Худт
6
Маури
12
Онази
20
Милинкович-Савич
6
Билья
7
Андерсон
17
Кейта
4-3-3
16
Руффье
29
Клер
24
Перрен
26
Баял Салл
39
Полома
10
Корнье
18
Лемуан
17
Пажо
9
Берич
26
Ру
17
Амума
33
Маурисио
19
Джентилетти
19
Джентилетти
33
Маурисио
12
Онази
32
Катальди
32
Катальди
12
Онази
6
Маури
21
Матри
21
Матри
6
Маури
10
Корнье
4
Диоманд
4
Диоманд
10
Корнье
26
Ру
22
Монне-Паке
22
Монне-Паке
26
Ру
17
Амума
38
Баэбек
38
Баэбек
17
Амума
Остались в запасе
Лацио
Сент-Этьен
11
Равель Моррисон
АП
22
Федерико Маркетти
ВР
25
Абдулай Конко
ПЗ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
40
Жесси Мулен
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
11
Равель Моррисон
АП
22
Федерико Маркетти
ВР
25
Абдулай Конко
ПЗ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Лацио - Сент-Этьен
1
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Халис Озкахья
(Ялова)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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