Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Карабах - Андерлехт
Карабах - Андерлехт: обзор матча 01 октября 2015
Карабах
01.10.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, группа J, 2 тур
1 : 0
Завершен
Андерлехт
36'
Р. Алмейда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карабах - Андерлехт
Замена
Э. Юнусзаде
️️️️
А. Эль-Жадеяу
77'
74'
Желтая карточка
С. Дефур
72'
Замена
М. Суарес
️️️️
Г. Жилле
72'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
Д. Прат
Замена
Д. Диниев
️️️️
Д. Кинтана
68'
64'
Замена
Ф. Ашампонг
️️️️
И. Обрадович
Замена
А. Исмаилов
️️️️
С. Арментерос
61'
ГОЛ! 1:0!
Р. Алмейда
Пас отдал
Р. Садыгов
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
23
Ибрахим Сехич
ВР
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
25
Анси Аголли
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
9
Рейналдо
ЦП
67
Аларби Эль-Жадеяу
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
10
Дани Кинтана
ЦП
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
5
Кара
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
30
Гийом Жилле
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Карабах
1
Фархад Велиев
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
8
Мичел
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
14
Риделль Пепон
ЦФ
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
18
Франк Ашампонг
ЛВ
18
Юри Тилеманс
ЦП
7
Матиас Суарес
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
26
Идрисса Силла
ЦФ
4-1-4-1
23
Сехич
14
Садыгов
15
Гусейнов
25
Аголли
5
Медведев
2
Гараев
9
Рейналдо
20
Алмейда
10
Кинтана
67
Эль-Жадеяу
55
Арментерос
4-4-2
1
Прото
31
Нахар
5
Кара
37
Обрадович
3
Дешахт
18
Дендокер
16
Дефур
26
Прат
30
Жилле
77
Окака-Чука
70
Эзекиель
67
Эль-Жадеяу
5
Юнусзаде
5
Юнусзаде
67
Эль-Жадеяу
55
Арментерос
22
Исмаилов
22
Исмаилов
55
Арментерос
10
Кинтана
7
Диниев
7
Диниев
10
Кинтана
26
Прат
18
Тилеманс
18
Тилеманс
26
Прат
37
Обрадович
18
Ашампонг
18
Ашампонг
37
Обрадович
30
Жилле
7
Суарес
7
Суарес
30
Жилле
Остались в запасе
Карабах
Андерлехт
14
Риделль Пепон
ЦФ
1
Фархад Велиев
ВР
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
8
Мичел
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
33
Дави Руф
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Остались в запасе
14
Риделль Пепон
ЦФ
1
Фархад Велиев
ВР
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
8
Мичел
ЦП
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Карабах - Андерлехт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Драхта
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Теннис
Новости команд
Все
Карабах
Андерлехт
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Динамо Загреб» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Карабах» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Карабах» – «Твенте»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Твенте» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Твенте» – «Карабах»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
13 августа
33
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Динамо Загреб» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+