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Лига Европы 2026/2027
Тоттенхэм - Карабах
Тоттенхэм - Карабах: обзор матча 17 сентября 2015
Тоттенхэм
17.09.2015, четверг, 22:00
Лига Европы, группа J, 1 тур
3 : 1
Завершен
Карабах
28'
Х. Сон
30'
Х. Сон
86'
Э. Ламела
7'
Р. Алмейда (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Карабах
90'
+1
Желтая карточка
Мичел
87'
Желтая карточка
Р. Садыгов
Желтая карточка
Д. Алли
87'
ГОЛ! 3:1!
Э. Ламела
Пас отдал
Г. Кейн
86'
85'
Желтая карточка
И. Сехич
83'
Желтая карточка
М. Медведев
79'
Замена
А. Эль-Жадеяу
️️️️
А. Исмаилов
79'
Замена
Мичел
️️️️
Д. Кинтана
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Э. Дайер
76'
Замена
Г. Кейн
️️️️
Э. Таунсенд
68'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Х. Сон
68'
67'
Замена
С. Арментерос
️️️️
Д. Тагиев
ГОЛ! 2:1!
Х. Сон
Пас отдал
Д. Алли
30'
ГОЛ! 1:1!
Х. Сон
Пас отдал
Э. Таунсенд
28'
7'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Алмейда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
14
Том Кэрролл
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Карабах
23
Ибрахим Сехич
ВР
25
Анси Аголли
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
9
Рейналдо
ЦП
77
Джавид Тагиев
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
10
Дани Кинтана
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Карабах
1
Фархад Велиев
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
67
Аларби Эль-Жадеяу
ЦП
8
Мичел
ЦП
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Льорис
15
Дайер
23
Алдервейрелд
6
Виммер
3
Роуз
2
Триппьер
14
Кэрролл
7
Сон
8
Алли
25
Таунсенд
9
Ламела
4-1-5
23
Сехич
14
Садыгов
5
Медведев
15
Гусейнов
25
Аголли
2
Гараев
9
Рейналдо
20
Алмейда
10
Кинтана
22
Исмаилов
77
Тагиев
7
Сон
9
Н'Жи
9
Н'Жи
7
Сон
15
Дайер
4
Уинкс
4
Уинкс
15
Дайер
25
Таунсенд
9
Кейн
9
Кейн
25
Таунсенд
22
Исмаилов
67
Эль-Жадеяу
67
Эль-Жадеяу
22
Исмаилов
10
Кинтана
8
Мичел
8
Мичел
10
Кинтана
77
Тагиев
55
Арментерос
55
Арментерос
77
Тагиев
Остались в запасе
Тоттенхэм
Карабах
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Фархад Велиев
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
Остались в запасе
1
Фархад Велиев
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Тоттенхэм - Карабах
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
Информация о матче
Главный судья:
Адриан Яккоттет
(Базель)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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