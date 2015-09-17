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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Андерлехт - Монако
Андерлехт - Монако: обзор матча 17 сентября 2015
Андерлехт
17.09.2015, четверг, 22:00
Лига Европы, группа J, 1 тур
1 : 1
Завершен
Монако
11'
Г. Жилле
85'
Л. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Монако
Замена
И. Эзекиель
️️️️
Ю. Тилеманс
88'
Замена
М. Хейлен
️️️️
С. Дефур
85'
85'
ГОЛ! 1:1!
Л. Траоре
81'
Желтая карточка
Уоллес
Желтая карточка
С. Дефур
79'
76'
Замена
Т. Лемар
️️️️
И. Кавалейру
Замена
Ф. Ашампонг
️️️️
М. Суарес
74'
Желтая карточка
И. Обрадович
69'
66'
Желтая карточка
Фабиньо
61'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
У. Эчиеджиле
46'
Замена
Л. Траоре
️️️️
М. Пашалич
45'
Желтая карточка
У. Эчиеджиле
Желтая карточка
М. Суарес
42'
ГОЛ! 1:0!
Г. Жилле
Пас отдал
Д. Прат
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
7
Матиас Суарес
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
8
Марио Пашалич
АП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
18
Франк Ашампонг
ЛВ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Монако
1
Пауль Нарди
ВР
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Адама Траоре
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
3-5-2
1
Прото
3
Дешахт
37
Обрадович
31
Нахар
26
Прат
18
Тилеманс
18
Дендокер
30
Жилле
16
Дефур
77
Окака-Чука
7
Суарес
3-3-1-2-1
1
Субашич
17
Коэнтрау
24
Раджи
13
Уоллес
6
Туре
6
Фабиньо
12
Эчиеджиле
8
Моутинью
20
Силва
8
Пашалич
8
Иван Кавалейру
16
Дефур
13
Хейлен
13
Хейлен
16
Дефур
7
Суарес
18
Ашампонг
18
Ашампонг
7
Суарес
18
Тилеманс
70
Эзекиель
70
Эзекиель
18
Тилеманс
8
Иван Кавалейру
18
Лемар
18
Лемар
8
Иван Кавалейру
12
Эчиеджиле
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
12
Эчиеджиле
8
Пашалич
90
Траоре
90
Траоре
8
Пашалич
Остались в запасе
Андерлехт
Монако
33
Дави Руф
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
1
Пауль Нарди
ВР
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Адама Траоре
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Адама Траоре
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Андерлехт - Монако
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Мирослав Зелинка
(Шлапанице)
Стадион:
Констант Ванден Сток
Где смотреть матч:
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