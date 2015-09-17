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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Слован - Брага
Слован - Брага: обзор матча 17 сентября 2015
Слован
17.09.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, группа F, 1 тур
0 : 1
Завершен
Брага
60'
Рафа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Брага
Желтая карточка
М. Кербр
90'
+1
Желтая карточка
Д. Павелка
90'
+1
Желтая карточка
Й. Шурал
89'
86'
Замена
Р. Феррейра
️️️️
Р. Фонте
79'
Желтая карточка
Мауро
75'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Алан
Замена
М. Кербр
️️️️
М. Бакош
75'
66'
Желтая карточка
Н. Вукчевич
Замена
М. Рабушич
️️️️
Д. Сунголь
65'
Замена
Я. Сикора
️️️️
Х. Шала
65'
62'
Замена
В. Эдуарду
️️️️
Крислан
60'
ГОЛ! 0:1!
Рафа
Пас отдал
Р. Фонте
58'
Желтая карточка
Алан
Желтая карточка
Д. Сунголь
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
40
Томаш Коубек
ВР
22
Лукаш Бартошак
ЦЗ
2
Давид Говорка
ЦЗ
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
19
Даниэль Сунголь
ЦП
24
Даниэль Бартль
ЦП
9
Херолинд Шала
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
32
Йозеф Шурал
ЦФ
23
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Брага
1
Матеус
ВР
16
Джаван
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Андре Пинту
ЦЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
63
Мауро
ЦП
30
Алан
ПП
9
Крислан
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Слован
32
Вацлав Гладкий
ВР
2
Вон Чхе-Бен
ЦЗ
4
Ондрей Швейдик
ЦЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
21
Милан Кербр
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Брага
33
Станислав Крицюк
ВР
87
Марсело Гойано
ЦЗ
24
Рикардо Феррейра
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
22
Луис Карлос
ЦП
19
Хоан Роман
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
4-4-2
40
Коубек
22
Бартошак
2
Говорка
29
Покорны
34
Цоуфал
19
Сунголь
9
Шала
8
Павелка
24
Бартль
23
Бакош
32
Шурал
4-1-2-3
1
Матеус
2
Байано
30
Боли
25
Пинту
16
Джаван
17
Вукчевич
30
Алан
63
Мауро
27
Рафа
17
Фонте
9
Крислан
23
Бакош
21
Кербр
21
Кербр
23
Бакош
9
Шала
49
Сикора
49
Сикора
9
Шала
19
Сунголь
7
Рабушич
7
Рабушич
19
Сунголь
30
Алан
6
Аугусто
6
Аугусто
30
Алан
17
Фонте
24
Феррейра
24
Феррейра
17
Фонте
9
Крислан
9
Эдуарду
9
Эдуарду
9
Крислан
Остались в запасе
Слован
Брага
2
Вон Чхе-Бен
ЦЗ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
32
Вацлав Гладкий
ВР
4
Ондрей Швейдик
ЦЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
33
Станислав Крицюк
ВР
87
Марсело Гойано
ЦЗ
22
Луис Карлос
ЦП
19
Хоан Роман
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
2
Вон Чхе-Бен
ЦЗ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
32
Вацлав Гладкий
ВР
4
Ондрей Швейдик
ЦЗ
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
87
Марсело Гойано
ЦЗ
22
Луис Карлос
ЦП
19
Хоан Роман
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Слован - Брага
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
У Нисы
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