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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Атлетико
Бенфика - Атлетико: обзор матча 08 декабря 2015
Бенфика
08.12.2015, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа C, 6 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико
75'
К. Митроглу
33'
С. Ньигес
55'
Л. Вьетто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Атлетико
90'
Замена
Х. Хименес
️️️️
А. Гризманн
89'
Желтая карточка
О. Торрес
Желтая карточка
Л. Фейса
77'
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
Н. Гайтан
76'
ГОЛ! 1:2!
К. Митроглу
Пас отдал
Р. Хименес
75'
73'
Замена
О. Торрес
️️️️
Я. Карраско
70'
Желтая карточка
С. Ньигес
68'
Желтая карточка
Д. Годин
63'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Л. Вьетто
Замена
Р. Хименес
️️️️
Жонас
61'
55'
ГОЛ! 0:2!
Л. Вьетто
Пас отдал
Я. Карраско
Замена
К. Митроглу
️️️️
Г. Гедеш
45'
33'
ГОЛ! 0:1!
С. Ньигес
Пас отдал
Л. Вьетто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
20
Жулио Сезар
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
15
Любомир Фейса
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
21
Пицци
АП
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бенфика
31
Эдерсон
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
94
Талиска
АП
9
Рауль Хименес
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-3-2-1
20
Сезар
19
Элизеу
17
Лопес
33
Жардел
34
Алмейда
15
Фейса
8
Саншеш
10
Гайтан
11
Гедеш
21
Пицци
17
Жонас
4-3-1-2
13
Облак
20
Хуанфран
15
Савич
2
Годин
16
Луис
6
Коке
14
Габи
8
Ньигес
10
Карраско
7
Гризманн
10
Вьетто
10
Гайтан
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
10
Гайтан
17
Жонас
9
Хименес
9
Хименес
17
Жонас
11
Гедеш
11
Митроглу
11
Митроглу
11
Гедеш
7
Гризманн
20
Хименес
20
Хименес
7
Гризманн
10
Карраско
8
Торрес
8
Торрес
10
Карраско
10
Вьетто
9
Торрес
9
Торрес
10
Вьетто
Остались в запасе
Бенфика
Атлетико
31
Эдерсон
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
94
Талиска
АП
Главный тренер
Руй Витория
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
94
Талиска
АП
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Руй Витория
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Бенфика - Атлетико
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
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