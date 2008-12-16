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Расписание матчей
Индонезия - Таиланд
Индонезия - Таиланд: обзор матча 16 декабря 2008
Индонезия
16.12.2008, вторник, 15:00
Кубок Сузуки. Таиланд , 1/2 финала
0 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Таиланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Индонезия - Таиланд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
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- : -
13.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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