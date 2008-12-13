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Расписание матчей
Франция. Кубок
Клермон - Бастия
Клермон - Бастия: обзор матча 13 декабря 2008
Клермон
13.12.2008, суббота, 17:00
Франция. Кубок, 8 тур
1 : 0
Завершен
Бастия
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Статистика матча Клермон - Бастия
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Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
- : -
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 8 тур
Клермон
2 : 3
10.10.2026
Ред Стар
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Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Информация о матче
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