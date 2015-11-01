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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Академика - Морейренcе
Академика - Морейренcе: обзор матча 01 ноября 2015
Академика
01.11.2015, воскресенье, 19:00
Португалия. Примейра, 9 тур
1 : 1
Завершен
Морейренcе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Академика - Морейренcе
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Академика
Португалия. Примейра, 34 тур
Тондела
2 : 0
14.05.2016
Академика
Португалия. Примейра, 33 тур
Академика
0 : 0
07.05.2016
Брага
Португалия. Примейра, 32 тур
Униан Мадейра
3 : 1
01.05.2016
Академика
Португалия. Примейра, 31 тур
Академика
1 : 2
23.04.2016
Порту
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 1
17.04.2016
Академика
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Коимбра
Новости команд
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Академика
Морейренcе
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
«Как-то рехтанул конкурента по лицу». Гасилин – о причине расторжения контракта с «Академикой»
2023.02.23 13:35
«Как-то рехтанул конкурента по лицу». Гасилин – о причине расторжения контракта с «Академикой»
2023.02.23 13:35
Базелюк вышел с «Эшторилом» в полуфинал Кубка Португалии
2017.01.18 01:46
«Тосно» отказался от малийца
2015.07.07 00:18
8
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
A Bola: «Краснодар» предложил 9 миллионов за хавбека «Морейренсе» Шикинью
2019.04.05 14:16
6
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