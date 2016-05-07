Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Брентфорд
Хаддерсфилд Таун - Брентфорд: обзор матча 07 мая 2016
Хаддерсфилд Таун
07.05.2016, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
1 : 5
Завершен
Брентфорд
50'
Д. Патерсон
1'
С. Каньос
52'
С. Хоган
62'
С. Хоган
67'
Л. Вибе
88'
Д. Свифт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Брентфорд
88'
ГОЛ! 1:5!
Д. Свифт
Пас отдал
Л. Вибе
82'
Замена
Д. Свифт
️️️️
К. Кершбаумер
82'
Желтая карточка
Н. Йеннарис
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
82'
Замена
Г. Банн
️️️️
Д. Патерсон
76'
69'
Замена
Д. Кларк
️️️️
С. Каньос
67'
ГОЛ! 1:4!
Л. Вибе
Пас отдал
С. Каньос
64'
Замена
Л. Вибе
️️️️
С. Хоган
62'
ГОЛ! 1:3!
С. Хоган
Пас отдал
К. Кершбаумер
52'
ГОЛ! 1:2!
С. Хоган
Пас отдал
К. Кершбаумер
ГОЛ! 1:1!
Д. Патерсон
Пас отдал
Д. Уайтхэд
50'
Замена
Д. Лолли
️️️️
Ш. Сканнелл
45'
Замена
Л. Эллинсон
️️️️
Д. Стир
16'
12'
Желтая карточка
Х. Дин
7'
Желтая карточка
Р. Вудс
1'
ГОЛ! 0:1!
С. Каньос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
31
Джед Стир
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
9
Шон Сканнелл
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Брентфорд
27
Дэвид Баттон
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
7
Сэм Саундерс
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
25
Скотт Хоган
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Хаддерсфилд Таун
26
Ллойд Эллинсон
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
33
Гарри Банн
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
3-3-3
31
Стир
5
Хадсон
6
Линч
2
Смит
3
ван Ла Парра
44
Хьюс
4
Уайтхэд
35
Патерсон
10
Матмур
9
Сканнелл
3-3-1-2
27
Баттон
6
Дин
2
Колен
21
Бидуэлл
7
Саундерс
23
Йеннарис
18
Вудс
7
Каньос
5
Барбе
25
Хоган
35
Патерсон
33
Банн
33
Банн
35
Патерсон
31
Стир
26
Эллинсон
26
Эллинсон
31
Стир
9
Сканнелл
11
Лолли
11
Лолли
9
Сканнелл
7
Кершбаумер
8
Свифт
8
Свифт
7
Кершбаумер
25
Хоган
26
Вибе
26
Вибе
25
Хоган
7
Каньос
36
Кларк
36
Кларк
7
Каньос
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Брентфорд
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
Остались в запасе
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Брентфорд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Дин Уайтстоун
(Нортгемптон)
Стадион:
Джон Смит'с
Новости команд
Все
Хаддерсфилд Таун
Брентфорд
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Сандерленда» и «Брентфорда» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Сандерленда» и «Брентфорда» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+