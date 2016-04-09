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Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Халл Сити
Хаддерсфилд Таун - Халл Сити: обзор матча 09 апреля 2016
Хаддерсфилд Таун
09.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
2 : 2
Завершен
Халл Сити
40'
Д. Патерсон
90'
Г. Магуайр (АГ)
76'
А. Эрнандес
90'
А. Диоманде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Халл Сити
90'
ГОЛ! 2:2!
А. Диоманде
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Г. Магуайр
90'
Желтая карточка
Э. Хьюс
89'
76'
Замена
А. Диоманде
️️️️
М. Диаме
76'
Замена
С. Алуко
️️️️
Р. Снодграсс
76'
ГОЛ! 1:1!
А. Эрнандес
Замена
Г. Банн
️️️️
Р. ван Ла Парра
72'
Замена
Ш. Сканнелл
️️️️
Д. Лолли
66'
61'
Желтая карточка
Г. Магуайр
45'
Замена
Ш. Мэлони
️️️️
М. Доусон
ГОЛ! 1:0!
Д. Патерсон
Пас отдал
Д. Хасбэнд
40'
26'
Желтая карточка
Д. Ливермор
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
31
Джед Стир
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Хаддерсфилд Таун
26
Ллойд Эллинсон
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
33
Гарри Банн
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
9
Шон Сканнелл
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
6
Самуэль Клукас
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
3-3-3
31
Стир
3
Хасбэнд
5
Хадсон
2
Смит
4
Уайтхэд
44
Хьюс
3
ван Ла Парра
11
Лолли
21
Уэллс
35
Патерсон
3-3-3-1
1
МакГрегор
4
Брюс
20
Доусон
5
Магуайр
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
3
Робертсон
23
Снодграсс
17
Диаме
23
Хаддлстоун
11
Эрнандес
3
ван Ла Парра
33
Банн
33
Банн
3
ван Ла Парра
6
Линч
6
Линч
11
Лолли
9
Сканнелл
9
Сканнелл
11
Лолли
20
Доусон
15
Мэлони
15
Мэлони
20
Доусон
23
Снодграсс
14
Алуко
14
Алуко
23
Снодграсс
17
Диаме
25
Диоманде
25
Диоманде
17
Диаме
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Халл Сити
26
Ллойд Эллинсон
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
17
Элдин Якупович
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
26
Ллойд Эллинсон
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Халл Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Дэдмен
(Питерборо)
Стадион:
Джон Смит'с
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