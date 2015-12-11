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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Генк
Вестерло - Генк: обзор матча 11 декабря 2015
Вестерло
11.12.2015, пятница, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Генк
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Личные встречи
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Статистика матча Вестерло - Генк
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
- : -
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Сент-Труйден
0 : 2
20.09.2026
Вестерло
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Информация о матче
Стадион:
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