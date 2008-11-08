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Расписание матчей
Англия. Кубок
Милтон Кинс Донс - Брэдфорд Сити
Милтон Кинс Донс - Брэдфорд Сити: обзор матча 08 ноября 2008
Милтон Кинс Донс
08.11.2008, суббота, 00:00
Англия. Кубок
1 : 2
Завершен
Брэдфорд Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Брэдфорд Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 11 тур
Милтон Кинс Донс
2 : 1
17.10.2026
Лутон Таун
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
- : -
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Брэдфорд Сити
2 : 0
17.10.2026
Стивенидж
Информация о матче
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Милтон Кинс Донс
Брэдфорд Сити
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
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